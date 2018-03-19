video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير سورى: بعض مسلحى المعارضة فى الغوطة يعتزمون قبول اتفاقات قريبا

الإثنين، 19 مارس 2018 04:06 م
وزير سورى: بعض مسلحى المعارضة فى الغوطة يعتزمون قبول اتفاقات قريبا مسلحون





دمشق (رويترز)- أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير سورى اليوم الاثنين، إن بعض مسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية قد يوافقون قريبا على الانسحاب من جيب تسيطر عليه المعارضة أو قبول حكم الدولة السورية بعد تحقيق الجيش مكاسب كبيرة فى المنطقة.

وقسمت قوات الحكومة السورية الغوطة الشرقية إلى ثلاث مناطق منفصلة فى هجوم بدأته قبل نحو شهر لسحق آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق مما سيكبد مسلحى المعارضة أكبر هزيمة لهم منذ عام 2016. وتعرض دمشق وحليفتها روسيا على مسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية بنود اتفاق مماثلة للتى عرضت فى اتفاقات فى مناطق أخرى من البلاد استعادت الحكومة السيطرة عليها، وهى خروج آمن لمن يوافق على تسليم المنطقة أو اتفاق مصالحة مع من يرغبون فى البقاء تحت سلطة الحكومة.

وقال على حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية المسؤول عن إبرام مثل تلك الاتفاقات لرويترز فى مقابلة إن مسلحى المعارضة فى جيب مركزه مدينة حرستا، أحد جيوب المعارضة الثلاثة فى الغوطة الشرقية، ربما يكونون مستعدين لإبرام مثل هذا الاتفاق.

وقال حيدر إن هناك اتصالات مع مسلحى المعارضة فى الغوطة. وأضاف "إلى حد ما هناك نتائج، إلى حد ما مقبولة فى جزء من الملف، ممكن فى حرستا يكون فى إنجاز خلال الفترة القادمة. أنا لا ألتزم بمواقيت محددة لأن المسألة مرتبطة بقبول المسلحين للخروج أو تسوية أوضاعهم ودخول الجيش إلى تلك المنطقة".

وتابع قائلا "ما بقى من الغوطة أظن أنه قابل للحديث، فى إنجاز مصالحات على مستوى ما".

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن سيدتين قتلتا وأصيب 3 مدنيين بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية بدمشق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يواصل اجتثاث الإرهاب من الغوطة وتأمين الممرات الإنسانية

وكالة انترفاكس: 6000 شخص غادروا مدينة الغوطة السورية صباح اليوم

الدفاع الروسية: 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

سوريا

اخبار سوريا

الغوطه

انتهاكات الغوطه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الجيش السورى

مسلحون سوريا




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة