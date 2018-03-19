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وزير خارجية فرنسا: على الاتحاد الأوروبى وضع صواريخ إيران ودورها فى الحسبان

الإثنين، 19 مارس 2018 11:01 ص
وزير خارجية فرنسا: على الاتحاد الأوروبى وضع صواريخ إيران ودورها فى الحسبان جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسى





بروكسل (رويترز)
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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبى مناقشة دور إيران فى سوريا واليمن إضافة إلى برنامجها الصاروخى فى إطار السعى للحفاظ على الاتفاق النووى الموقع مع طهران فى 2015.

وأمهل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو  لإصلاحه باتفاق ملحق.

وقال لو دريان للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيرانى "يجب ألا نستبعد دور إيران فى نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للتساؤل فى الشرق الأوسط".

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبى على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها فى الحرب السورية وذلك وفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز وأجرت تقريرا عنها الأسبوع الماضي.

 


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