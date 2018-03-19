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وزير خارجية السعودية: ‏أزمة قطر مسألة صغيرة جدا ونناقش ملفات أهم مع واشنطن

الإثنين، 19 مارس 2018 07:29 م
وزير خارجية السعودية: ‏أزمة قطر مسألة صغيرة جدا ونناقش ملفات أهم مع واشنطن عادل الجبير وزير الخارجية السعودى





إبراهيم حسان
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قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقى بالرئيس ترامب ونائبه ومايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لبحث العديد من الملفات منها العراق وليبيا ومكافحة الإرهاب، كما سيعرض رؤية 2030 خلال زيارته إلى واشنطن.

وأضاف الجبير، وفق ما ذكرت فضائية سكاى نيوز، أن الأزمة مع قطر مسألة صغيرة جدًا، لأن هناك ملفات كثيرة أهم لبحثها مع الجانب الأمريكى خلال زيارة واشنطن، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتعامل مع قطر إلا عندما توقف دعمها للإرهاب وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وتابع قائلًا: "فى المنطقة رؤيتان، رؤية للحياة تقودها السعودية، ورؤية ظلامية تقودها إيران"، موضحًا أن الاتفاق النووى لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية.


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