وزير خارجية ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيتضامن مع بريطانيا فى حادث التسميم







رويترز

قال وزير الخارجية الألمانى الجديد هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبى سيدعم بريطانيا فيما يتعلق بهجوم بغاز للأعصاب على عميل مزدوج روسى سابق فى الأراضى البريطانية.

وردا على ما إذا كان الاتحاد سيبحث أى إجراءات عقابية ضد روسيا قال ماس إن الاتحاد سيناقش هذا الأمر إذا طلبت بريطانيا ذلك.

وتعليقا على إعادة انتخاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وما إذا كان ذلك تم عبر انتخابات نزيهة قال ماس إن روسيا ستظل شريكا صعبا، وأضاف أن على الاتحاد الأوروبى الإبقاء على تواصله مع روسيا رغم وجود مجموعة من المشكلات.