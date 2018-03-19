وزير القوى العاملة: تثقيف أعضاء المنظمات النقابية وتوعيتهم بأهمية التفاوض







كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة ستعكف عقب إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو المقبل، على عقد العديد من الندوات والورش لتثقيف أعضاء المنظمات النقابية وتوعيتهم بأهمية المفاوضة الجماعية لاستقرار مناخ الإنتاج.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزير رسالة ماجستير حول ممارسات المفاوضة الجماعية واستبقاء الوارد البشرية بكلية التجارة جامعة حلوان.

وأثنى الوزير على توصية الرسالة بضرورة تثقيف أطراف العمل الثلاثة، خاصة أعضاء المنظمات النقابية على مهارات المفاوضة الجماعية.

وقد تم مناقشة الرسالة في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان من خلال لجنة المناقشة، برئاسةمحمود أحمد الخطيب أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال سابقًا بالجامعة مشرفاً ورئيساً، وعضوية الوزير محمد سعفان، من الخارج، والدكتورة أماني محمود شاهين أستاذ الموارد البشرية، والدكتورة نهال محمد علام مدرس بالجامعة.

وبعد المناقشة، حصل الباحث أحمد إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم، من العاملين بمركز معلومات مديرية القوى العاملة بالجيزة، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فى الرسالة التي جاءت تحت عنوان: "العلاقة بين ممارسات المفاوضة الجماعية واستبقاء الموارد البشرية" نموذج مقترح لتوحيد الإجراءات فى ضوء معايير العمل الدولية - دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصرى.

وقد تمثلت مشكلة الدراسة فى غياب الإطار الموحَّد لممارسات المفاوضة الجماعية نتيجة تعدد التشريعات المنظمة للملكيات فى الشركات التى تتعرض لمنازعات عمل جماعية، وهو ما اعتقد الباحث أنه قد تؤثر نتائجه على معدلات استبقاء الموارد البشرية بهذه الشركات.