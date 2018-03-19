وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة والخطوط الكينية







كتب أحمد مصطفى - هانى عثمان - تصوير محمد الحصرى

شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا المقام اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، لقاءات ثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاقية بين شركة مصر للطيران للصيانة وشركة الخطوط الجوية الكينية، تقوم بموجبها شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم خدمات الصيانة لطائرات الخطوط الكينية بالقاهرة.

شهد توقيع الاتفاقية، شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك أثناء تفقدهما لجناح مصر للطيران بالمعرض .



