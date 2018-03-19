وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة والخطوط الكينية

وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة والخطوط الكينيةالإثنين، 19 مارس 2018 11:43 ص
وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين شركة مصر للطيران للصيانة والخطوط الكينية
كتب أحمد مصطفى - هانى عثمان - تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق
شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا المقام اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، لقاءات ثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاقية بين شركة مصر للطيران للصيانة وشركة الخطوط الجوية الكينية، تقوم بموجبها شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم خدمات الصيانة لطائرات الخطوط الكينية بالقاهرة.
شهد توقيع الاتفاقية، شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك أثناء تفقدهما لجناح مصر للطيران بالمعرض .
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة