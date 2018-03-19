وزير الطيران: القيادة السياسية حريصة على دعم دول إفريقيا فى شتى القطاعات







كتب أحمد مصطفى هانى عثمان تصوير محمد الحصرى

أكد شريف فتحى وزير الطيران المدنى، على حرص القيادة السياسية، على دعم القارة الإفريقية فى كافة المجالات، وتكثيف الاستثمارات المشتركة مع دول القارة.

وأشار وزير الطيران خلال كلمته بافتتاح الدورة ال27 لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والمقام بالقاهرة حاليا، إلى أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مصر على الساحة الإفريقية فى مجال الطيران المدنى والعلاقات الوثيقة التى تجمعها بأشقائها الأفارقة، وحرصها الدائم على مد جسور التعاون والترابط مع الدول الإفريقية.

كان شريف فتحى وزير الطيران المدنى، قد افتتح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والمقام بالقاهرة في الفترة من 18-20 مارس 2018، حيث حضر الافتتاح المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى ورئيس منظمة الطيران المدني الإفريقي "أفكاك"، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد رحمة المدير الإقليمى لمنظمة الطيران المدنى الدولى ICAO لمنطقة الشرق الأوسط والطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية للطيران والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب وقيادات من قطاع الطيران المدني وممثلي كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات ومحركاتها وأجزائها وممثلي شركات الطيران الإفريقية وموردي قطع غيار الطائرات ومقدمي أنشطة التدريب وغيرها من خدمات الطيران.



فى نفس السياق، أوضح المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، ورئيس منظمة الطيران المدنى الإفريقى "أفكاك" أن المنظمة تؤدى دورا محوريا نحو تنظيم حركة الطيران داخل القارة الإفريقية، وتعمل فى إطار من التعاون بين أعضائها على تذليل العقبات التى تواجه الطيران المدنى، كما تعمل على رفع كفاءة القطاع فى إطار من الالتزام بالتشريعات الملزمة، والتنسيق مع المنظمات المناظرة فى القارات المختلفة لتحقيق الانسجام فى حركة الطيران العالمية.

وخلال كلمة محمد رحمة التى ألقاها بالنيابة عن رئيس منظمة الطيران المدني الـICAO خلال الجلسة الافتتاحية قال: صناعة الطيران بقارة إفريقيا تشهد تطورا كبيرًا يعد من الأعلى عالميا، نظرا لتنامى الاستثمارات المتعلقة بالطيران داخل القارة، وأهمية القطاع الذى يضخ استثمارات ضخمة داخل إفريقيا، مشيرا إلى الدعم الذى توجهه منظمة الإيكاو التابعة للأمم المتحدة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة، والعديد من المبادرات التى تهدف لخدمة قطاع الطيران بإفريقيا.



من جانبه، أعرب Nick Fadugba، رئيس مؤتمر MRO عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر فى القاهرة هذا العام، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي استضافت هذا الحدث فى دورته الأولى عام 1992، مؤكدا أنه من خلال تعاون الدول الإفريقية فى النهوض بصناعة النقل الجوى الإفريقى بالتعاون المشترك سنتمكن من أحداث طفرة اقتصادية فى القارة الإفريقية.































































































