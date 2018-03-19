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وزير الطاقة الروسى: ندرس الانسحاب من اتفاق خفض إنتاج النفط لمنظمة أوبك

الإثنين، 19 مارس 2018 02:42 م
وزير الطاقة الروسى: ندرس الانسحاب من اتفاق خفض إنتاج النفط لمنظمة أوبك وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك





موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن روسيا ستنظر فى إمكانية الانسحاب من اتفاق خفض إنتاج النفط التابع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد إعادة التوازن الذى شهده سوق النفط العالمي.

وأضاف نوفاك، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية "نعتقد أنه بمجرد تحقيق الهدف النهائى المنشود، ألا وهو توازن السوق، سنبدأ التفكير فى الانسحاب تدريجيًا أو الخروج من هذا الاتفاق".

وتابع نوفاك "بعد ذلك، سيتم فقط التفكير فى اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وبحسب وزير الطاقة الروسى، يمكن أن تبدأ إعادة توازن السوق بدء من الربع الثالث أو الرابع من عام 2018.

ويُذكر أنه فى أواخر عام 2016، توصلت منظمة "أوبك" و11 دولة أخرى مستقلة مصدرة للنفط، من بينها روسيا، إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط، والهدف من هذا الاتفاق هو تخفيض احتياطات النفط العالمية لتصل إلى مستويات متوسطة لمدة خمسة أعوام.

وقال وزير النفط الإيرانى، بيجان نمدار زنغنة، فى وقت سابق، إن روسيا قد تنسحب من الاتفاق قبل نهاية هذا العام.

وبحسب الاتفاق، ففى النصف الأول من عام 2017، يتعين على الأطراف المشاركة فى الاتفاق سحب 1.8مليون برميل نفط فى اليوم الواحد من أسواق النفط مقارنة بالمستوى الذى تم تسجيله فى أكتوبر عام 2016، وتعهدت روسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل نفط فى اليوم، ووصلت لهذه الحصة فى مايو 2017 وظلت محتفظة بها منذ ذلك الحين.

 

 


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