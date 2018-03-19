وزير الصحة يبحث جاهزية مستشفيات جنوب سيناء لمنظومة التأمين الصحى الجديدة







كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، وذلك لمناقشة ‏جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الجديدة، ‏وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأشار ‏وزير الصحة والسكان إلى البدء في العمل في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحي الجديدة بعد محافظة بورسعيد، مشيراً الى انه سيتم البدء في تطوير مستشفيات رأس سدر وذهب و‏الطور وتجهيز المركز الحضري الذي تم تحويلة الى مستشفى متخصص في الأورام.

‏ ‏وأوضح الدكتور ‏خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه بعد زيارة الوزير لمستشفى طابا المركزي، والتي تم تطويرها مؤخراً بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه، وقام الوزير بتوفير عدد من الأساتذة الأطباء من جامعة عين شمس ومنهم مدرس مساعد جراحة عظام ومدرس مساعد جراحة عامة ومدرس مساعد تخدير ليلتحقوا بالمستشفى، مشيراً الى انه جاري التعاقد معهم في خلال أسبوع.

وأضاف أن الوزير قام بتوفير ألات جراحية لتخصص العظام وأدوات جراحية أخرى للمستشفى لافتاً الى أن تلك المستشفى تقع في المنطقة الحدودية وتخدم أهالي منطقة جنوب وشمال سيناء، بالاضافة الى موقعها السياحي المتميز.

وكشف "مجاهد" أن الوزير طلب من محافظ جنوب سيناء توفير إقامة ملائمة للأطباء والتمريض المغتربين بالمحافظة، وبناء عليه قام المحافظ بتوفير 65 شقة سكنية.