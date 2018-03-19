وزير الخارجية السعودى: الاتفاق النووى الإيرانى "معيب"الإثنين، 19 مارس 2018 07:21 م
وزير الخارجية الفلسطينى عادل الجبير
رويترز
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وصفت السعودية اليوم الاثنين، الاتفاق النووى الذى أبرم بين إيران والقوى العالمية فى 2015 بأنه "اتفاق معيب"، وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للصحفيين فى واشنطن "وجهة نظرنا بشأن الاتفاق النووى أنه اتفاق معيب".
وكان الجبير يتحدث عشية اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد الاتفاق، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو منتقد أيضا لإيران.
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