وزير الخارجية الروسى يزور اليابان مارس المقبل







رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيزور اليابان فى 20 و21 مارس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية بما فى ذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.