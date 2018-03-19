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الإثنين، 19 مارس 2018 01:41 م
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وزير الخارجية الروسى يزور اليابان مارس المقبل

الإثنين، 19 مارس 2018 12:17 م
وزير الخارجية الروسى يزور اليابان مارس المقبل سيرجى لافروف





رويترز
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيزور اليابان فى 20 و21 مارس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية بما فى ذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية. 


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