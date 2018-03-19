وزير الخارجية الروسى يزور اليابان مارس المقبل

وزير الخارجية الروسى يزور اليابان مارس المقبلالإثنين، 19 مارس 2018 12:17 م
سيرجى لافروف
رويترز
إضافة تعليق
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيزور اليابان فى 20 و21 مارس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية بما فى ذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة