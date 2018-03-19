وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة منح الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية







كتب وائل ربيعى

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) لبرنامج التدريب لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، حيث تم ترشيح (32) طالباً من مختلف الجامعات المصرية الحكومية للتدريب فى اليابان لمدة شهر خلال صيف 2018 فى تخصصات (الهندسة، واللغات اليابانية والإنجليزية، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والتجارة، والصيدلة) وغيرها من التخصصات العلمية، فى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم 2017/2018، التى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان مارس 2016.

وأشار الدكتور محمد صالح، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن هذا البرنامج يعد الأول للبعثات لإيفاد طلاب بالمرحلة الجامعية الأولى من خلال المنح التى تقدمها والممولة بالكامل على نفقة البعثات؛ بهدف تأهيل طلاب الجامعات وتنمية قدراتهم التعليمية و البحثية و التدربيبة لمواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، موضحاً أن هؤلاء الطلاب سيتم تدريبهم على نظام التعليم فى اليابان أثناء تواجدهم فى كبرى الجامعات اليابانية، وسيكونوا بمثابة سفراء لمصر فى الخارج، وسينقلوا خبراتهم لزملائهم بعد عودتهم مباشرة.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن التقدم لهذه المنح فى شهر ديسمبر الماضى طبقاً لعدة شروط منها: ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاماً من تاريخ الإعلان، ومقيداً بالصف الثانى أوالثالث الجامعي بجامعة مصرية حكومية، وأن يكون حاصلاً على تقدير 3.2 أو جيد جداً أو 80% في الأعوام السابقة من دراسته، فضلاً عن موافقة جامعته على ترشيحه للمنحة، وتكون المفاضلة بين الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية التى ستتم باللغة الإنجليزية؛ للتأكد من المستوى اللغوي للطالب.