video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة منح الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:09 م
وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة منح الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) لبرنامج التدريب لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، حيث تم ترشيح (32) طالباً من مختلف الجامعات المصرية الحكومية للتدريب فى اليابان لمدة شهر خلال صيف 2018 فى تخصصات (الهندسة، واللغات اليابانية والإنجليزية، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والتجارة، والصيدلة) وغيرها من التخصصات العلمية، فى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم 2017/2018، التى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان مارس 2016.

وأشار الدكتور محمد صالح، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن هذا البرنامج يعد الأول للبعثات لإيفاد طلاب بالمرحلة الجامعية الأولى من خلال المنح التى تقدمها والممولة بالكامل على نفقة البعثات؛ بهدف تأهيل طلاب الجامعات وتنمية قدراتهم التعليمية و البحثية و التدربيبة لمواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، موضحاً أن هؤلاء الطلاب سيتم تدريبهم على نظام التعليم فى اليابان أثناء تواجدهم فى كبرى الجامعات اليابانية، وسيكونوا بمثابة سفراء لمصر فى الخارج، وسينقلوا خبراتهم لزملائهم بعد عودتهم مباشرة.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن التقدم لهذه المنح فى شهر ديسمبر الماضى طبقاً لعدة شروط منها: ألا يزيد سن المتقدم عن  22 عاماً من تاريخ الإعلان، ومقيداً بالصف الثانى أوالثالث الجامعي بجامعة مصرية حكومية، وأن يكون حاصلاً على تقدير 3.2 أو جيد جداً أو 80% في الأعوام السابقة من دراسته، فضلاً عن موافقة جامعته على ترشيحه للمنحة، وتكون المفاضلة بين الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية التى ستتم باللغة الإنجليزية؛ للتأكد من المستوى اللغوي للطالب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية

التعليم العالى

منح

المصرية اليابانية للتعليم




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة