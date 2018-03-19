وزير التجارة: شركات بلجيكية تزور مصر خلال أيام لبحث التصنيع فى مجال النسيج







كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، عدد من الشركات البلجيكية الأعضاء باتحاد مصنعى المنسوجات والأثاث، وذلك لبحث الإمكانات التصنيعية المتاحة فى مجال صناعة النسيج بمصر، خاصة من الغزول والمنسوجات، وذلك لاستخدام هذه المنتجات فى تصنيع المنتجات نهائية الصنع .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير فرانسيس فيرسترايت رئيس اتحاد مصنعى المنسوجات والأثاث البلجيكى، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التى نظمها المكتب التجارى المصرى ببروكسل، على هامش مشاركة الوزير فى فعاليات الاجتماع الوزارى، لدول الاتحاد من أجل المتوسط، وقد شارك فى اللقاءات السفير خالد البقلى سفير مصر لدى بلجيكا والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجارى المصرى ببروكسل .

وقال قابيل فى بيان له، إن مصر تمتلك امكانات هائلة فى مجال صناعة المنسوجات والأثاث حيث يعدان من أهم القطاعات الواعدة فى استراتيجية الوزارة وهو ما يؤهله مصر لتكون مركزاً محورياً لتصنيع وتصدير المنتجات النسيجية والأثاث ايضا لمختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للسوق الإفريقى، مشيراً إلى أهمية قيام وفد الشركات بزيارة مدينة الاثاث الجديدة بدمياط والتى يجرى انشائها على أحدث طراز عالمى للتعرف على الجودة العالية لمنتجات الاثاث المصرى .

ومن جانبه أكد فرانسيس فيرسترايت رئيس اتحاد مصنعى المنسوجات والأثاث البلجيكى ورئيس مجموعة شركات ماسوريل وهى أكبر مجموعة صناعية لصباغة المنسوجات فى الاتحاد الأوروبى، إن مصر تمثل سوق محورى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأيضا لديها طاقات انتاجية هائلة فضلا عن السمعة العالمية للقطن المصرى، وهو الأمر الذى جعل مصر أحد اهم الموردين للغزول لشركته، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة لوفد الشركات البلجيكية لمصر تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البلجيكية والمصرية ، مشيراً إلى ان الاتحاد يضم 2000 شركة بلجيكية .

كما شملت لقاءات المهندس طارق قابيل لقاء مع ايف بريت رئيس اتحاد شركات أقليم الوالون والذى يضم 6 الآف شركة بلجيكية ويشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة شركة سافرون لتصنيع محركات الطائرات حيث أشار الوزير إلى أن اللقاء قد تناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البلجيكية أعضاء الاتحاد والشركات المصرية وبصفة خاصة فى مجالات اللوجستيات ووسائل النقل والتصنيع الزراعى، منوهاً فى هذا الاطار إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الشركات أعضاء الاتحاد بزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لعقد لقاءات مع رجال الاعمال المصريين وبحث إقامة شراكة فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للجانبين .

كما التقى وزير التجارة ستن فانست نائب رئيس مجموعة شركات باكارت للصناعات المغذية للسيارات وعضو مجلس ادارة اتحاد أجوريا البلجيكى للتكنولوجيا ، حيث تم استعراض الامكانات التصنيعية الهائلة للشركة البلجيكية والتى تستحوذ على 30 % من حجم الانتاج العالمى للألياف المعدنية والتى تدخل فى صناعة اجزاء السيارات .

وأكد قابيل خلال الاجتماع أن مصر تمتلك طاقات انتاجية متميزة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات وهو الامر الذى ساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى معدلات التصدير سنويا، مشيراً إلى أهمية دخول الشركة البلجيكية السوق المصرى والذى يعد بوابة رئيسية لدخول القارة الافريقية خاصة وان الشركة البلجيكية ليس لديها تواجد داخل هذا السوق الحيوى .