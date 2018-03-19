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الإثنين، 19 مارس 2018 02:38 ص
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وزير الأوقاف يحاضر طلاب الجامعات اليوم عن "مواجهة الإرهاب" بأكاديمية الشرطة

الإثنين، 19 مارس 2018 02:00 ص
وزير الأوقاف يحاضر طلاب الجامعات اليوم عن "مواجهة الإرهاب" بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، محاضرة تحت عنوان: "معًا لمواجهة الإرهاب.. حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية".

وتأتى المحاضرة فى إطار اللقاء الثقافى الذى تنظمه أكاديمية الشرطة لطلاب الجامعات المصرية وطلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة.

 


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مواجهة الارهاب

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