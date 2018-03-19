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وزير الأوقاف لطلبة الكلية الحربية والشرطة: الجماعات الإرهابية لا دين لها

الإثنين، 19 مارس 2018 10:37 م
وزير الأوقاف لطلبة الكلية الحربية والشرطة: الجماعات الإرهابية لا دين لها جانب من اللقاء





كتب لؤى على
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الدول تبنى بسواعد أبنائها ولا سيما الشباب منهم

والعلاقة بين الشباب والشيوخ علاقة تكامل لا صراع

ونعمل على ترسيخ خطاب عقلانى رشيد فى الخطاب الدينى

ووطننا يشهد لحمة غير مسبوقة بين الجيش والشرطة والشعب

في إطار حماية الشباب من الفكر المتطرف واستقطاب الجماعات الإرهابية ، وبالتعاون مع أكاديمية الشرطة ألقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الإثنين ، محاضرة مهمة تحت عنوان: (معًا لمواجهة الإرهاب.. حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية) بمقر أكاديمية الشرطة ، وذلك فى إطار اللقاء الثقافى التعايشى الذى نظمته الأكاديمية لطلاب الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلاب الجامعات المصرية ، وكان في استقباله اللواء هشام يحي مدير كلية الشرطة ، ولواء دكتور أيمن شريف كبير معلمي الكلية ، واللواء  عصام عبد الفتاح مساعد كبير معلمى الكلية لقطاع المالية ، والعميد  أحمد يوسف مساعد كبير معلمى كلية الشرطة للأجهزة الاستشارية ، والعميد  أحمد كساب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة الأكاديمية .

طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية
طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية

 

وفي كلمته أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الأمم تبنى بسواعد أبنائها ولا سيما الشباب منهم ، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشباب والشيوخ علاقة تكامل ، فالدولة الوطنية تحتاج إلى قوة وحماس الشباب وخبرة الشيوخ معا .

كما أشاد  باللحمة الوطنية غير المسبوقة بين الجيش والشرطة والشعب الذين هم أصحاب هذه الأرض ويدافعون عنها وعن الأهل والعرض ، موضحا أن الجماعات الإرهابية مرتزقة لادين لهم ولا وطن ، وهم مستأجرون لمن يدفع أكثر ، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن من مقاصد الأديان الذي يكون فرض عين حين يهدد الدولة عدو من الداخل أو الخارج ، وفرض كفاية إذا كانت الأوطان مستقرة ، وأن الدين والدولة يرسخان أسس المواطنة والتكامل المجتمعى ، ويدعوان إلى العمل والإنتاج والأخذ بأسباب التقدم ، فالدولة الوطنية تحتاج إلى الإنسان الذى يعمل وينتج لأن الإسلام دين العمل والإنتاج .

صورة تذكارية لوزير الاوقاف مع القيادات
صورة تذكارية لوزير الاوقاف مع القيادات

 

كما أكد الوزير إلى أن كل ما يدعو إلى البناء والتعمير وقوة الدولة وصمودها فهو يدعو إلى صحيح الدين ، وأن كل ما يتنافى مع صمود الدولة الوطنية فهو ضد صحيح الأديان.

وفي ختام كلمته أكد أننا نعمل على ترسيخ خطاب عقلانى رشيد فى الخطاب الدينى، كما نحن في حاجة ماسة إلى شباب يعملون وينتجون ؛ فالإسلام هو دين العمل والإنتاج .

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 وفى ختام المحاضرة أهدى اللواء عصام عبد الفتاح مساعد كبير معلمى كلية الشرطة لقطاع المالية درع الأكاديمية لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية فى نشر الفكر الوسطى ومواجهة الأفكار المتطرفة ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

درع الاكاديمية
درع الاكاديمية

 

 


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وزير الأوقاف يحاضر طلاب الجامعات اليوم عن "مواجهة الإرهاب" بأكاديمية الشرطة

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

اكاديمية الشرطة

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