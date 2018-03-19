وزيرة السياحة تصدر قرارا بمد عمل لجان تسيير الاتحاد 3 شهور والغرف شهرين







كتبت ميرفت رشاد

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا رقم 279 لسنة 2018، بمد عمل لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 لمدة 3 شهور تبدأ اليوم الأحد، لانتهاء مدتها.

وتضمن القرار، مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين اعتبارا من اليوم.