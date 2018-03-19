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الإثنين، 19 مارس 2018 04:47 م
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وزيرة السياحة تصدر قرارا بمد عمل لجان تسيير الاتحاد 3 شهور والغرف شهرين

الإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
وزيرة السياحة تصدر قرارا بمد عمل لجان تسيير الاتحاد 3 شهور والغرف شهرين رانيا المشاط وزيرة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا رقم 279 لسنة 2018، بمد عمل لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 لمدة 3 شهور تبدأ اليوم الأحد، لانتهاء مدتها.

وتضمن القرار، مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين اعتبارا من اليوم. 

 

 


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