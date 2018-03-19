وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة

وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولةالإثنين، 19 مارس 2018 01:15 م
مصطفى عبد التواب
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون بصندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه.
وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، قد أعلن خلال حقبته الوزارية، عن إنشاء الصندوق السيادى أملاك، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.
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