video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة

الإثنين، 19 مارس 2018 01:15 م
وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون بصندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه. 

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، قد أعلن خلال حقبته الوزارية، عن إنشاء الصندوق السيادى أملاك، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

إلا أن وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، قالت خلال يونيو الماضى فى حوار لـ "اليوم السابع": "ندرس الآن نماذج أكثر من دول كثيرة ونراجع مع مستشارين دوليين الأهداف المطلوبة من إنشاء كيان لإدارة إصول الدولة وكيفية تحقيق الأرباح من وراء هذه الأصول.. ولا نريد أن نتعجل باختيار نموذج قد لا يحقق المطلوب منه".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى: المواطن المصرى البسيط سيشعر بما أنجزته الدولة مع تحسن نوعية وجودة الخدمات.. ومصر تأخرت فى إنشاء صندوق سيادى.. وعلى الحكومة تطبيق التجارب الناجحة لرفع جودة التعليم

التخطيط: تدشين صندوق سيادي قريبا.. وقطاع التشييد يساهم بـ 17.7% بمعدلات النمو

التخطيط

صندوق سيادى

املاك

هاله السعيد

وزارة العدل

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة