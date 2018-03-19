واشنطن بوست: تسميم سكريبال يضع المعامل العسكرية الروسية فى دائرة الضوء







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن واقعة تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا تسلط الضوء على المعامل العسكرية السرية لروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أذهل فى حملته للرئاسة عام 2012 الخبراء العسكريين الأمريكيين بتعهد لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة لمواجهة التطور التكنولوجى للغرب.

وقال بوتين فى هذا الوقت إن جيوش المستقبل ستحتاج إلى أسلحة تستند إلى مبادىء فيزيائية جديدة وتشمل علم الجينات والفيزياء النفسى. وأوضح بوتين فى مقال نشرته الصحيفة الرسمية للحكومة الروسية، إن مثل هذه الأسلحة ذات التقنية العالية ستكون محل مقارنة مع الأسلحة النووية، لكنها ستكون أكثر قبولا من حيث الإيديولوجية السياسية والعسكرية، ولا يزال ما كان بوتين يقصده، وأى سلاح جينى يمكن أن يتواءم مع المعاهدات الدولية التى تحظر الحرب الكيمائية والبيولوجية، لا يزال غير محدد. لكن ما هو واضح أن كلمات بوتين أطلقت موجة من النشاط فى مجمع المعامل المدنية والعسكرية التى تحظى بحراسة مشددة فى روسيا.

ومنذ بداية فترة ترامب، بدأت طفرة بناء فى أكثر من 20 من المعاهد التى كانت جزءا من مؤسسة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية للاتحاد السوفيتى، بحسيب الوثائق الروسية والصور التى حصل عليها باحثون مستقلون. هذا التوسع الذى يشمل العديد من معامل الاختبار الجديد قد أثار شكوك المسئولين الأمريكيين حول احتمال انتهاك اتفاقية الأسلحة.

ورغم أن المسئولين الروس يصرون على أن البحث فى المعامل التى تديرها الحكومة دفاعى تماما وقانونى، إلا أن تلك الجهود أصبحت محل تدقيق متزايد عقب مزاعم تورط موسكو فى تسميم سكريبال وابنته.