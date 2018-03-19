نيكى يهبط وسط عزوف عن المخاطرة بسبب تراجع شعبية آبى







رويترز

هبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين، مع تراجع معظم القطاعات إذ تضررت الثقة جراء تراجع سريع لمستوى التأييد لرئيس الوزراء شينزو آبى فى استطلاعات الرأى بعد فضيحة قضية محاباة للأقارب.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 0.9 بالمئة إلى 21480.90 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس، ونزل عن متوسط 25 يوما البالغ 21674.28 نقطة.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة ليسجل 1719.97 نقطة ونزل 32 من 33 قطاعا فرعيا.

وانخفضت أسهم شركات التصدير ليفقد تى.دى.كيه 1.5 بالمئة و تايو يودن 2.4 بالمئة وباناسونيك 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات السمسرة وخسر نومورا القابضة واحدا بالمئة ودايوا للأوراق المالية 1.5 بالمئة.