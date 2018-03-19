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نيابة الوراق تباشر التحقيق فى واقعة سرقة أتوبيس من موقف سيارات

الإثنين، 19 مارس 2018 01:32 م
نيابة الوراق تباشر التحقيق فى واقعة سرقة أتوبيس من موقف سيارات أتوبيس - أرشيفية





كتب ــ سليم على
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تباشر نيابة الوراق التحقيق مع عاطل ضبط خلال محاولته سرقة أتوبيس من موقف سيارات بدائرة القسم. 

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المتهم تم ضبطه وهو يحاول سرقة الأتوبيس من موقف سيارات بالوراق، حيث حاول الهرب مسرعا به، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردته والقبض عليه واقتياده لقسم شرطة الوراق لتحرير محضر بالواقعة.

 


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