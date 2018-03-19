نيابة الوراق تباشر التحقيق فى واقعة سرقة أتوبيس من موقف سيارات

نيابة الوراق تباشر التحقيق فى واقعة سرقة أتوبيس من موقف سياراتالإثنين، 19 مارس 2018 01:32 م
أتوبيس - أرشيفية
كتب ــ سليم على
إضافة تعليق
تباشر نيابة الوراق التحقيق مع عاطل ضبط خلال محاولته سرقة أتوبيس من موقف سيارات بدائرة القسم.
وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المتهم تم ضبطه وهو يحاول سرقة الأتوبيس من موقف سيارات بالوراق، حيث حاول الهرب مسرعا به، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردته والقبض عليه واقتياده لقسم شرطة الوراق لتحرير محضر بالواقعة.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة