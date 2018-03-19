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ننشر نص خطبة الأوقاف للجمعة القادمة بعنوان "الإيجابية"

الإثنين، 19 مارس 2018 10:24 م
ننشر نص خطبة الأوقاف للجمعة القادمة بعنوان "الإيجابية" الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر





كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان"الإيجابية"، وأكدت على جميع  الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
 
 
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنها تثق فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 

 


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