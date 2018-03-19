ننشر صورة مقاتلة بريطانية بصفوف الأكراد فى عفرين بعد مقتلها برصاص جيش أردوغان

ننشر صورة مقاتلة بريطانية بصفوف الأكراد فى عفرين بعد مقتلها برصاص جيش أردوغانالإثنين، 19 مارس 2018 08:40 م
المقاتلة الكردية آنا كامبل
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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قتلت امرأة بريطانية اليوم الاثنين، وهى تقاتل فى الصفوف الكردية ضد القوات التركية فى منطقة عفرين شمال سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله، فى بيان "مقتل كامبل هو خسارة كبيرة لنا بروحها الثورية التى تظهر قوة المرأة"، معربة عن تعازيها الحارة لأسرتها، قائلة :"ونحن نعدكم بأن نحذو حذوها".
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى أن سيدة بريطانية تدعى آنا كامبل، تبلغ من العمر 26 عامًا تسكن بمنطقة لويس فى شرق ساسكس البريطانية، كانت قد تطوعت مع وحدات حماية المرأة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة -وهى جزء من وحدات حماية الشعب الكردية - وقتلت إثر قصف القافلة التى كانت تستقلها بصاروخ تركى يوم الجمعة الماضى فى منطقة عفرين المحاصرة.
المقاتلة البريطانية آنا كامبل
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