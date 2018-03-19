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خالد صلاح
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ننشر أسماء الفائزات بقلب الأم المثالية بمحافظة أسوان

الإثنين، 19 مارس 2018 12:22 ص
ننشر أسماء الفائزات بقلب الأم المثالية بمحافظة أسوان وزيرة التضامن الاجتماعى





أسوان – عبد الله صلاح
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كشف محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، عن أسماء الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان لهذا العام، وعددهن 7 أمهات.

وأكد "فاروق"، فى تصريحات خاصة، أن الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارهن هذا العام هن "سعدية حسن عبد النبى أحمد" الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان، و"آمال عبد الكريم" و"سعاد عبد الحافظ محمد" و"عايدة صالح سليم" و"سامية عبد المعطى حسين" و"سناء حسن صلاح" و"فاطمة عبد الحق سالم".

وأوضح وكيل وزارة التضامن بأسوان، بأنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية يوم الثلاثاء المقبل بقاعة عروس النيل، لافتاً إلى أن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان سيكرم خلال الاحتفالية أكثر من 20 أم مثالية بعد إضافة أمهات وزوجات شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى الأم العاملة والأم المثالية وأم عادية لأولاد معاقين، وأم معاقة لأولاد عاديين وأم بديلة.


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