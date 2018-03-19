نقيب المهندسين: التعليم الهندسى يعانى من مشاكل ومناهج الكليات ثابتة منذ 30 عاما







كتب هانى الحوتى

أيد هانى ضاحى نقيب المهندسين، انتقاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لمستوى التعليم بكليات الهندسة المصرية، قائلا: إن التعليم الهندسى يعانى من مشاكل وتجاوز غير مبرر، وبدأ المجلس الجديد للنقابة، رغم عدم تسلمنا النقابة رسميا، التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات حول المناهج الهندسية، والتى تدرس منذ 30 عاما فى الجامعات الحكومية، ولذا تفرز خريجين ليسوا على المستوى بخلاف الجامعات الأجنبية فى مصر والتى تقدم مناهج متطورة.

وأضاف أن النقابة ستسعى لتطوير الجزء العلمى بالتشاور مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال عضوية ممثل النقابة بالمجلس، أما بالنسبة للجزء العلمى، سيتم تدريب المهندسين لتأهليهم لسوق العمل، كما يتم التشاور مع الجهات المانحة لتوفير التدريب داخل وخارج مصر.

وأشار ضاحى، خلال اجتماعه بمجلس إدارة اتحاد المستثمرين، مساء اليوم الاثنين، إلى مقترح نقابة المهندسين بتشكيل مجموعة عمل من مختلف المكاتب الاستشارية بمصر، وتقديمها لكافة الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص لتحقيق دورها كمستشار هندسى للدولة.

وحول مطالب تحسين المعاش للمهندسين المتقاعدين، أوضح ضاحى، أنه يتم صرف 80 مليون جنيه شهريا للمهندسين المتقاعدين حيث يحصل كل مهندس بالمعاش على 750 جنيها، وهو رقم هزيل، إلا أن النقابة تعانى من عجز يصل إلى 167 مليون جنيه، ولذا نحاول زيادة الموارد.

وأضاف ضاحى، أنه سيتم زيادة موارد نقابة المهندسين من خلال أولا تغيير قانون النقابة، وهناك لجنة استشارية قانونية لزيادة الرسوم المحصلة من مواد البناء، وثانيا حصر أصول النقابة المتوقفة وغير المستغلة، وبحث سبل تحقيق عائد مرتفع منها من خلال تشغيلها مثل مصانع المكرونة والأعلاف وثالثا السماح للنقابة بتلقى المنح والتبرعات، إذ أعلن عدد من رجال الأعمال استعداهم للتبرع للنقابة بالمنح التدريبية.