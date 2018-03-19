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نظر تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

الإثنين، 19 مارس 2018 01:57 م
نظر تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية فى قضية المحور الإعلامى للإخوان محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية





كتبت أمنية الموجى
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بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، نظر تجديد حبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، 15 يوما لاتهامه وآخرين فى قضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان، بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كما ستشهد جلسة التجديد استكمال التحقيقات مع المتهم بالقضية.

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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