نظام إثابة العاملين بـ"بالم هيلز للتعمير" يبيع 3 ملايين سهم بالبورصة







كتب هانى الحوتى

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إن نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، باع 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تم إتمام عمليات ممارسة حق البيع على جميع الأسهم المتاحة بنظام الإثابة والتحفيز.

فيما قالت البورصة، مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، النصر للأعمال المدنية، باع مليون سهم، 20 ألف سهم، 63.6 ألف سهم، 2002 سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للدواجن 55.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بى اى جى للتجارة والاستثمار، بنك فيصل الإسلامى المصرى-بالدولار، بنك قناة السويس، البنك المصرى الخليجى، 33 ألف سهم، 12.2 ألف سهم، 3850 سهم، 5 آلاف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة أمس الأحد.