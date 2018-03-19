نظام إثابة العاملين بـ"بالم هيلز للتعمير" يبيع 3 ملايين سهم بالبورصة

نظام إثابة العاملين بـ"بالم هيلز للتعمير" يبيع 3 ملايين سهم بالبورصةالإثنين، 19 مارس 2018 09:59 ص
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إن نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، باع 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تم إتمام عمليات ممارسة حق البيع على جميع الأسهم المتاحة بنظام الإثابة والتحفيز.
فيما قالت البورصة، مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، النصر للأعمال المدنية، باع مليون سهم، 20 ألف سهم، 63.6 ألف سهم، 2002 سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للدواجن 55.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 500 سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات بى اى جى للتجارة والاستثمار، بنك فيصل الإسلامى المصرى-بالدولار، بنك قناة السويس، البنك المصرى الخليجى، 33 ألف سهم، 12.2 ألف سهم، 3850 سهم، 5 آلاف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة أمس الأحد.
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة