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الإثنين، 19 مارس 2018 10:39 م
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نائب وزير الخارجية يستقبل نائب الوزير البرلمانى للشئون الخارجية اليابانى

الإثنين، 19 مارس 2018 10:09 م
نائب وزير الخارجية يستقبل نائب الوزير البرلمانى للشئون الخارجية اليابانى نائب وزير الخارجية يستقبل نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية الياباني





كتب أحمد جمعة
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استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخاجية للشئون الأفريقية، اليوم الإثنين نائب الوزير البرلمانى للشئون الخارجية اليابانى مانابو هــــورى، بحضور السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وسفير اليابـــان بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائى على كل الأصعدة، حيثُ أثنى الجانبان على النمو المطرد فى العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة، خاصة فى مجالى التعليم والثقافة فى إشارة إلى الشراكة المصرية اليابانية للتعليم ومشروع المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى التعاون فى المجالات الاقتصادية والمشروعات التنموية.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع قرب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار تنسيق المواقف فى كل المحافل والمنظمات الدولية من أجل دفع جهود بناء السلم والأمن الدوليين.

 

 

 


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