ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالإثنين، 19 مارس 2018 05:02 م
حاوية - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة القطار رقم 2448 محمل بـ 1273 طن قمح و 83 سيارة نقل محملة بـ 3722 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167208 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27292 طنا .
وفي سياق متصل استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر،كما شملت حركة الصادر من الميناء 2000 طن يوريا و 4410 طن رمل و 2770 طن علف .
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