ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة القطار رقم 2448 محمل بـ 1273 طن قمح و 83 سيارة نقل محملة بـ 3722 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167208 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27292 طنا .



وفي سياق متصل استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر،كما شملت حركة الصادر من الميناء 2000 طن يوريا و 4410 طن رمل و 2770 طن علف .



