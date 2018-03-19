"ميناء الإسكندرية": إلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية يشجع سياحة اليخوت

الاسكندرية جاكلين منير و ميرفت رشاد

قال اللواء خالد سليمان نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هناك معوقات لسياحة اليخوت بمصر، ما أدى إلى منع بعض الدول الأجنبية لليخوت من الدخول إلى المياه المصرية الإقليمية، مطالبا بتسهيل الإجراءات القانونية وإلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية لتشجيع سياحة اليخوت وهى من أرقى أنواع السياحة وأكثرها ثراء، كما طالب بتخزين اليخوت شتويا مما يدر ربح مالى كبير.



جاء ذلك خلال جلسة السياحة البحرية بمؤتمر الإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل" الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.



فيما قال اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلى وزارة المالية لإلغاء جمركة الأجهزة اللاسلكية والأجهزة الملاحية لتنشيط سياحة اليخوت.



من جانبه، تقدم عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الجليد تقدم بمقترح استغلال الجزر الصغيرة بالإسكندرية من خلال إنشاء مشروع الجزر العائمة على غرار قرية العلمين، مشيرا إلى أن القاهرة طبقت مشروع التاكسى النهرى لحل الأزمة المرورية ويمكن تقديم مشروع مقترح بالإسكندرية، بالإضافة الى مقترح مرسى اليخوت و القوارب الصغيرة بمنطقة ميامى.

وأشار أبو السعود إلى أن مشروع سياحة اليخوت سياحة واعدة لرفع الأعلام الأجنبية و الترويج اليها مكالبا بتسهيل الاجراءات القانونية التى تسمح بذلك.