"ميناء الإسكندرية": إلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية يشجع سياحة اليخوت

"ميناء الإسكندرية": إلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية يشجع سياحة اليخوتالإثنين، 19 مارس 2018 04:46 م
الاسكندرية جاكلين منير و ميرفت رشاد
جاء ذلك خلال جلسة السياحة البحرية بمؤتمر الإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل" الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.
فيما قال اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلى وزارة المالية لإلغاء جمركة الأجهزة اللاسلكية والأجهزة الملاحية لتنشيط سياحة اليخوت.
من جانبه، تقدم عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الجليد تقدم بمقترح استغلال الجزر الصغيرة بالإسكندرية من خلال إنشاء مشروع الجزر العائمة على غرار قرية العلمين، مشيرا إلى أن القاهرة طبقت مشروع التاكسى النهرى لحل الأزمة المرورية ويمكن تقديم مشروع مقترح بالإسكندرية، بالإضافة الى مقترح مرسى اليخوت و القوارب الصغيرة بمنطقة ميامى.
فيما طالب اللواء أحمد حجازى ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بإنشاء صندوق لدعم السياحة بمشاركة حكومية وقطاع خاص على أن تقدم المنشأت السياحية قيمة ثابتة 2% سنويا وتتولى كل منشاة سياحية قطاع مسؤليتها لخدمة للمجتمع المدنى وذلك لتقديم خدمة أفضل للنهوض بالخدمات السياحية بالإسكندرية.
وأكد حجازى على البدء فى تارميم المتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 120 مليون جنية ،كما تم تسجيل أكبر طابية عسكرية بمصر تقع الورديان على مساحة 15 فدان مؤكدا على أن الإسكندرية غنية بالآثار المختلفة التى تدعم تنشيط السياحة خاصة السياحة الدينية ، بالإضافة إلى مشر وع لتحويل المنتزة كمحمية أثرية .
وأشار حجازى إلى أن قلعة قايتباى استقبلت 50 ألف زائر أجنبى خلال 2017 مما يدل على انتعاش السياحة وإن المنحنى فى ازدياد موضحا أن الإسكندرية تستثمر 250 مليون جنية حاليا فى ترميم المتحف اليونانى و المعبد اليهودى.
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