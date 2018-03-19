video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"ميناء الإسكندرية": إلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية يشجع سياحة اليخوت

الإثنين، 19 مارس 2018 04:46 م
"ميناء الإسكندرية": إلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية يشجع سياحة اليخوت جانب من المؤتمر





الاسكندرية جاكلين منير و ميرفت رشاد
إضافة تعليق

قال اللواء خالد سليمان نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هناك معوقات لسياحة اليخوت بمصر، ما أدى إلى منع بعض الدول الأجنبية لليخوت من الدخول إلى المياه المصرية الإقليمية، مطالبا بتسهيل الإجراءات القانونية وإلغاء قانون جمرك الأجهزة اللاسلكية لتشجيع سياحة اليخوت وهى من أرقى أنواع السياحة وأكثرها ثراء، كما طالب بتخزين اليخوت شتويا مما يدر ربح مالى كبير.

جاء ذلك خلال جلسة السياحة البحرية بمؤتمر الإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل" الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.

فيما قال اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلى وزارة المالية لإلغاء جمركة الأجهزة اللاسلكية والأجهزة الملاحية لتنشيط سياحة اليخوت.

من جانبه، تقدم عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الجليد تقدم بمقترح استغلال الجزر الصغيرة بالإسكندرية من خلال إنشاء مشروع الجزر العائمة على غرار قرية العلمين، مشيرا إلى أن القاهرة طبقت مشروع التاكسى النهرى لحل الأزمة المرورية ويمكن تقديم مشروع مقترح بالإسكندرية، بالإضافة الى مقترح مرسى اليخوت و القوارب الصغيرة بمنطقة ميامى.
 
وأشار أبو السعود إلى أن مشروع سياحة اليخوت سياحة واعدة لرفع الأعلام الأجنبية و الترويج اليها مكالبا بتسهيل الاجراءات القانونية التى تسمح بذلك.

فيما طالب اللواء أحمد حجازى ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بإنشاء صندوق لدعم السياحة بمشاركة حكومية وقطاع خاص على أن تقدم المنشأت السياحية قيمة ثابتة 2% سنويا وتتولى كل منشاة سياحية قطاع مسؤليتها لخدمة للمجتمع المدنى وذلك لتقديم خدمة أفضل للنهوض بالخدمات السياحية بالإسكندرية.

وأكد حجازى على البدء فى تارميم المتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 120 مليون جنية ،كما تم تسجيل أكبر طابية عسكرية بمصر تقع الورديان على مساحة 15 فدان مؤكدا على أن الإسكندرية غنية بالآثار المختلفة التى تدعم تنشيط السياحة خاصة السياحة الدينية ، بالإضافة إلى مشر وع لتحويل المنتزة كمحمية أثرية .

وأشار حجازى إلى أن قلعة قايتباى استقبلت 50 ألف زائر أجنبى  خلال 2017 مما يدل على انتعاش السياحة وإن المنحنى فى ازدياد موضحا أن الإسكندرية تستثمر 250 مليون جنية حاليا فى ترميم المتحف اليونانى و المعبد اليهودى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشارك بمؤتمر السياحة: الإسكندرية ليس بها أراضى لإقامة مشروعات سياحية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

السياحة

سياحة اليخوت

السياحة فى مصر




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة