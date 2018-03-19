ميركل: على الاتحاد الأوروبى انتهاج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين (صور)







وارسو (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين.

وقالت ميركل عبر مترجم فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى "يجب أن تكون لدينا سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين".

وأضافت ميركل أيضا أن مستقبل الاتحاد الأوروبى بأسره مهم لحكومتها وليس فقط مستقبل منطقة اليورو أو بعض مجموعات الدول الأخرى.



المستشارة الألمانية



رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراوييكي



لقاء بين رئيس الوزراء البولندى مع ميركل



ماتيوس موراوييكى