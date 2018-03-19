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الإثنين، 19 مارس 2018 06:08 م
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"مياه القناة" تواصل تنفيذ الحملة القومية للحفاظ على مياه الشرب بالإسماعيلية

الإثنين، 19 مارس 2018 05:08 م
"مياه القناة" تواصل تنفيذ الحملة القومية للحفاظ على مياه الشرب بالإسماعيلية جانب من أعمال اليوم الرابع للحملة





الإسماعيلية- جمال حراجى
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واصلت شركة مياة القناة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والوحدات المحلية تنفيذ برنامج الحملة القومية للحفاظ على مياه الشرب وذلك لليوم الرابع على التوالى.

وقال عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناه فى بيان له اليوم إنه تم تنفيذ 15 نشاط ما بين ندوات ولقاءات بالمواطنين بحضورمصطفى حسين من الشركة لمياه الشرب.

كما تم تنظيم 6 ندوات بالمدارس منهم 2 بمدرسة ومعهد أزهري، و5 ورش فنية بخمس مدارس، و2 عرض قصة سلمى بالمدارس، وزيارة محطة أبوصويرلمياه الشرب لطلبة معهد الفني الصحى ورشة سباكة خفيفة، ووصل عدد المستفيدين 1250 طالب وطالبه.

وفى نفس سياق الحمله نفذ قطاع السويس، ندوة توعيه بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات بحي عتاقة  بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالسويس، وتحدث فيها بليغ حمدي  مدير ادارة العلاقات عن أهمية وقواعد الترشيد، وكيفية الحفاظ علي المجاري المائية والحفاظ علي شبكة الصرف الصحي، بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة مشيرا إلى خدمة الخط الساخن رقم 125 وأهميته، وضرورة تطهير الخزانات المتواجدة فوق الأبنية، حفاظا علي صحة الطلاب.

 


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