موظف ينتحل صفة أمين شرطة للاستيلاء على أموال مندوب مبيعات بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

لجأ صاحب كشك إلى حيلة جهنمية ، حيث استعان بموظف وأقنعه على انتحال صفة أمين شرطة للاستيلاء على أموال مندوب مبيعات لخلافات مالية بينهما.

أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بشارع الازهر ، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط كلا من هاني.ف.م.39 سنة، كاتب رابع بشركة الصرف الصحى، وبحوزته جهاز لاسلكى ،ماركة موتورلا خاص بجهة عمله ، وحمادة.ف.ج. 41 سنة صاحب كشك ، حال انتحال الأول صفة أمين شرطة بمباحث القسم واستيقاف احمد .م.س. 32 سنة مندوب مبيعات ، والسابق اتهامه في القضية رقم 8537 لسنة 2011م الشرابية " سرقة مسكن "، وإجباره على دفع مبلغ مالي 700 جنية للمتهم الثاني مديونية عليه نظير معاملات تجارية فيما بينهما .

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، واضاف الثاني انه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول معاملات تجارية ورفضه السداد فاختمرت فى ذهنه الاستعانة بالمتهم الأول لإجبار المجنى عليه على سداد ما عليه من مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليه اتهمهما باستيقافه وإجباره على دفع مبلغ مالي للمتهم الثانى عقب تهديد الأول له بالإيذاء منتحلا صفة أمين شرطة، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .