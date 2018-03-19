موسكو: بروكسل تجاهلت تدمير جميع الأسلحة الكيمياوية الروسية







وكالات الأنباء

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أن تضامن بروكسل مع بريطانيا فى قضية سكريبال يؤكد تجاهلها تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الروسية.

ومن جانبه، رفضت جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والسويد، اتهامات موسكو بأنها ربما قامت بانتاج غاز أعصاب لتسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.

ووجه الكرملين تلك الاتهامات بعد أن نفى اتهامات لندن وحلفائها له بالوقوف وراء الهجوم فى 4 مارس على الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سالزبرى بانجلترا.