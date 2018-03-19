موجز أخبار الساعة 10 مساء.. عمر البشير يغادر القاهرة بعد زيارة ناجحة







نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن الرئيس السودانى عمر البشير غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشف الدكتور أبو بكر النشار، أستاذ النساء والتوليد بطب بنها ورئيس الجمعية الإكلينيكية للنساء والتوليد، أن هناك أسبابا للفشل المتكرر بعد عمليات الحقن المجهرى، فهناك الأسباب المعروفة وغير المعروفة لتكرار فشل عمليه الحقن المجهرى .

رفع حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مساء اليوم الإثنين، شعار "يلا شارك"، وذلك من خلال رسائل ضوئية على واجهة المركز الثقافى المقام به مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2018 .

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى وعضو لجنة الدفاع عن طابا، إن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر ناجحة وتؤكد على قوة العلاقة بين الجانبين، فضلاً عن أنها تتزامن مع ذكرى عزيزة على المصريين وهى ذكرى تحرير طابا، وتابع:" تحرير طابا أكبر المعارك التى خاضتها مصر لتحرير أراضيها .. من حقنا أن نخلد ذكرى انتصاراتنا ونحتفل ونحتفى بها".

أثار نفوق الحصان المصرى "تجويد" بمحطة الزهراء، والمقدرة قيمته بحوالى 10 مليون دولار، بسبب ورم فى الحنجرة، أزمة حول مدى التزام مزارع الخيول بمعايير الصحة والسلامة، للحفاظ على تلك الأنواع من الخيول والتى تمثل ثروة قومية مصرية.

غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس السودانى عمر البشير بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

خضع عبد الله السعيد، لاعب النادى الأهلى، لاختبار طبى فى مران المنتخب الوطنى الذى أقيم اليوم باستاد القاهرة قبل السفر غدا إلى سويسرا لمواجهة البرتغال واليونان وديا.

يحتفل الأزهر الشريف اليوم 19 مارس بمرور ثمانى سنوات على تولى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أمور مشيخة الأزهر، والتى تعد أصعب فترة مرت على مصر بشكل عام والأزهر بشكل خاص ولكنها فى ذات الوقت الأكثر إنجازًا، فقد شهدت السنوات الماضية الكثير من الأحداث التى مرت بها مصر وانعكست على الأزهر وشيخه .

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كشوف نتيجة حصر وتجميع الأصوات فى اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات لانتخابات المصريين فى الخارج، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت فى 124 دولة والتى تضم 139 لجنة انتخابية، حيث كانت قنصلية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة هى آخر اللجان التى أغلقت باب الاقتراع فى ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.





تشهد مباريات دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين إثارة وندية كبيرة تمتع الجماهير التى تعشق هذه اللعبة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين الأندية لحصد لقب البطولة.

رصد "برلمانى" آراء خبراء سياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين، عن أهمية زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة، مؤكدين أهميتها على كافة المستويات، وأنها تعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق، وتوثيق أواصر التعاون فى مختلف المجالات.