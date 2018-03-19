video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مناقشة فاعلية المشاركة المجتمعية فى ورؤية استراتيجية التنمية مصر 2030

الإثنين، 19 مارس 2018 09:12 ص
مناقشة فاعلية المشاركة المجتمعية فى ورؤية استراتيجية التنمية مصر 2030 الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج





سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن عقد اجتماع لمناقشة فاعلية المشاركة المجتمعية فى أعداد الخطة ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ، ومتابعتها وتعظيم مردودها الاقتصادى والاجتماعى وذلك مساء اليوم الاثنين بوزارة التخطيط.

وأكد المحافظ فى بيان أن الدولة تسعى إلى التطوير والتحديث والإصلاح على كافة المجالات وعلى النحو الذى يؤهلها لتتبوأ المكانة اللائقة التى تستحقها بين الدول المتقدمة والتى تليق بتاريخها وحضارتها.

وأضاف عبدالمنعم أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطويراً كبيراً فى منظومة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمواكبة التغيرات العصرية الراهنة، وجاء ربط التخطيط بالإصلاح الإدارى من أجل تحقيق إصلاح مؤسسى يواكب الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى المنشود، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بملف الاصلاح الإداري.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: التواصل مع الخبرات الدولية يؤكد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

عبدالمنعم

الاصلاح الاقتصادى




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة