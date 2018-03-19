مناقشة فاعلية المشاركة المجتمعية فى ورؤية استراتيجية التنمية مصر 2030







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن عقد اجتماع لمناقشة فاعلية المشاركة المجتمعية فى أعداد الخطة ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ، ومتابعتها وتعظيم مردودها الاقتصادى والاجتماعى وذلك مساء اليوم الاثنين بوزارة التخطيط.

وأكد المحافظ فى بيان أن الدولة تسعى إلى التطوير والتحديث والإصلاح على كافة المجالات وعلى النحو الذى يؤهلها لتتبوأ المكانة اللائقة التى تستحقها بين الدول المتقدمة والتى تليق بتاريخها وحضارتها.

وأضاف عبدالمنعم أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطويراً كبيراً فى منظومة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمواكبة التغيرات العصرية الراهنة، وجاء ربط التخطيط بالإصلاح الإدارى من أجل تحقيق إصلاح مؤسسى يواكب الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى المنشود، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بملف الاصلاح الإداري.