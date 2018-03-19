مكتبة الإسكندرية تُطلق معرضها للكتاب 31 مارس الجارى







الإسكندرية – جاكلين منير

تستعد مكتبة الإسكندرية، لإطلاق معرضها الدولي للكتاب، يوم السبت الموافق 31 مارس 2018، باستضافة متميزة للمملكة العربية السعودية، والتى تشارك بجناح خاص لعرض إصدارات دور النشر السعودية والانتاج الثقافي السعودي.

وتشارك السعودية، كما يذكر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فى المعرض بعدد من الأنشطة الثقافية، كما تشارك الكويت بجناحين لوزارة الإعلام ومؤسسة البابطين، كما تشارك الإمارات العربية المتحدة بمركز المستقبل للدراسات، والذي يشارك لأول مرة في معرض للكتاب في مصر، وكذلك مجلس حكماء المسلمين، وليبيا ولبنان والولايات المتحدة الامريكية والاردن وسوريا والصين، كما اضاف الدكتور مصطفى الفقى أنه رحب لأول مرة بمشاركة الأزهر الشريف فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب.

على جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى الفقى، أنه وجه نحو تنظيم مسابقات يومية لجمهور معرض الاسكندرية لتوزيع مطبوعات هدية على المترددين خاصة الشباب، وأضاف أن المكتبة ستصدر عدد من الكتب الجديدة فى المعرض، أبرزها الفن الإسلامى فى الصين، شرفات وهى سلسلة متخصصة فى الدراسات الإنسانية، تهدف إلى نشر الأبحاث ذات الأبعاد التحليلية والنقدية؛ لأهميتها فى إعادة بناء المجتمعات العربية، وكذلك تشكيل الوعي العربى من خلال مناقشة الظواهر المعاصرة وقضايا الفكر والفلسفة والعلوم، تقوم السلسلة على استكتاب باحثين أو ترجمة دراسات نوعية مختارة، وسلسلة اوراق وهى السلسة المتخصصة فى الدراسات المستقبلية، تهتم بنشر الدراسات ذات المنهجية الاستشرافية، سواء أن كانت نظرية أو تطبيقية، وتسعى إلى توطين الدراسات المستقبلية فى مصر والعالم العربى عبر الدراسات البحثية المؤلفة والمترجمة.

على جانب آخر، تقرر أن يتم تخصيص قسم كبير من الانشطة للمثقفين السكندريين وأعلام اسكندرية من المفكرين والادباء، خاصة ان الاسكندريين لم يحصلوا على موقعهم اللازم فى الاعلام المصرى، حيث أن الأضواء لم تسلط عليهم مثل الدكتور ماجد موريس المفكر المتميز، والدكتور لؤي عبد المجيد مترجم كتاب الثورة الرابعة، والمرشح لجائزة الشيخ زايد، واستاذ الفلسفة فى آداب الاسكندرية، والدكتور أشرف منصور، والدكتورة دينا عبد السلام استاذ الادب الإنجليزى، والدكتورة ندى يسرى المتخصصة فى الادب العبرى، كما أن الإسكندرية تذخر بحياة ادبية ثرية ومن اشهر أدباءها مصطفى نصر وسعيد سالم ومن الشباب مختار سعد شحاتة.