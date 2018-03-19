مقتل 4 من مسلحى طالبان والقبض على 3 آخرين شرقى أفغانستان

مقتل 4 من مسلحى طالبان والقبض على 3 آخرين شرقى أفغانستانالإثنين، 19 مارس 2018 12:04 ص
عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ
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أعلنت قوات الأمن الأفغانية، مقتل ما لا يقل عن أربعة من مسلحى طالبان، وكذلك إلقاء القبض على 3 آخرين، خلال اشتباكات المسلحين مع قوات الأمن فى إقليم ننجارهار فى شرقى أفغانستان.
وأوضحت القوات، وفقا لوكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن المسلحين الأربعة قتلوا فى حى "غانى خيل"، وألقى القبض على ثلاثة آخرين ،من بينهم مسلح متنكر على هيئة امرأة، فى نفس العملية، كما صادرت القوات عددًا من الأسلحة الخاصة بالمسلحين وكمية كبيرة من المخدرات.
وكان المسلحون يتطلعون لشن هجمات على النقاط الأمنية على الطريق بين مدينتى "جلال آباد" و"تورخام" بالقرب من حى "غانى خيل"، كما أعلنت قوات الأمن إصابة جندى أفغانى بجروح خطيرة خلال الاشتباكات دون سقوط ضحايا مدنيين.
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