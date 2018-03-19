مقتل 13 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا إثر انفجار ألغام فى عفرين السورية

مقتل 13 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا إثر انفجار ألغام فى عفرين السوريةالإثنين، 19 مارس 2018 09:08 ص
الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية "لندن") بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين من الفصائل السورية الموالية لتركيا جراء انفجار ألغام أثناء تمشيطهم مناطق فى مدينة عفرين.
وأكد المرصد ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، أن عمليات التمشيط فى عفرين بدأت فى أعقاب سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها بالكامل.
وكان المرصد السورى قد أعلن أمس الأحد، مقتل نحو 1500 مسلح كردى فى شمال سوريا خلال شهرين من هجوم الجيش التركى على مدينة عفرين.
وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير الماضى عملية عسكرية أسمتها بـ "غصن الزيتون" ضد الأكراد فى منطقة عفرين، شمال غرب سوريا.
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