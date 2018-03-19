مقتل مستوطن إسرائيلى متأثرا بجروحه فى عملية طعن بالقدس المحتلة

مقتل مستوطن إسرائيلى متأثرا بجروحه فى عملية طعن بالقدس المحتلةالإثنين، 19 مارس 2018 07:39 ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، مقتل مستوطن متأثرا بجروحه التى أصيب بها فى عملية طعن وقعت عصر أمس الأحد، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن الأطباء فشلوا فى إنقاذ حياة المستوطن (وهو حارس أمن فى العشرينات من العمر) والذى أصيب فى عملية الطعن التى وقعت بمنطقة شارع الواد القريب من بوابات المسجد الأقصى بالبلدة القديمة من القدس.
وأعلنت قوات الاحتلال أن منفذ العملية هو عبد الرحمن بنى فضل من قرية (عقربا) بقضاء نابلس ، وهو أب لطفلين ويبلغ من العمر 28 عاماً، وقد استشهد برصاص شرطة الاحتلال
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