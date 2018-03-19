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الإثنين، 19 مارس 2018 05:06 م
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مقتل قياديين كبيرين و13 مسلحا من تنظيم داعش فى شمال أفغانستان

الإثنين، 19 مارس 2018 04:44 م
مقتل قياديين كبيرين و13 مسلحا من تنظيم داعش فى شمال أفغانستان عناصر من الجيش الافغانى





كابول أ ش أ
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لقى اثنان من كبار قادة تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهما فى عملية مشتركة للقوات الخاصة الأفغانية والجيش الأمريكى فى شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان صدر عن قيادة عناصر العمليات الخاصة فى حلف الناتو أن العمليات الهجومية الأخيرة للقوات الخاصة الأفغانية مع ضربات القوات الجوية الأمريكية أجهزت على حياة 15 من مسلحى داعش فى ولايات جوزجان وسار بول شمال أفغانستان .

وأضاف البيان أن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل القياديين "عمير وأبو سامية"، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش يعتمد على الدعم الخارجى للمسلحين والمعدات من أجل البقاء فى شمال أفغانستان .

ومن جانبه، قال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان وبعثة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى (ناتو) "إن قدرة وكفاءة قوات الأمن الوطنى الأفغانى ستضمن عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن للإرهابيين عبر الحدود".

 


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