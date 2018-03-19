مقتل قيادى بحزب الله فى هجوم لتنظيم داعش بدير الزور السورية







دمشق (أ ش أ)

أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، بمقتل قيادى من حزب الله فى سوريا يدعى على حسن ترحينى فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على مواقعهم فى ريف دير الزور الشرقى بسوريا.

ونقلت القناة عن مصادر سورية قولها "إن ترحينى أحد أبرز قيادات حزب الله الميدانيين فى سوريا وتحديدا فى فوج الهندسة فى ميليشيات الحزب"، مضيفة أنه يحمل لقب "السيد جابر"، وهو من بلدة (عبا) فى قضاء النبطية جنوب لبنان.

وكان ناشطون سوريون قد أكدوا فى وقت سابق مقتل القيادى نصر الله محمد فهدة قائد كتيبة "فرسان زينب" التابعة "لحزب الله"، فى هجوم تعرضت له المليشيا فى المحطة الثانية (تى تو) فى ريف دير الزور الشرقى من قبل تنظيم داعش، وأسفر الهجوم عن سيطرة التنظيم على المنطقة ومقتل جميع أعضاء كتيبة "فرسان زينب".