video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى بحزب الله فى هجوم لتنظيم داعش بدير الزور السورية

الإثنين، 19 مارس 2018 08:54 ص
مقتل قيادى بحزب الله فى هجوم لتنظيم داعش بدير الزور السورية تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، بمقتل قيادى من حزب الله فى سوريا يدعى على حسن ترحينى فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على مواقعهم فى ريف دير الزور الشرقى بسوريا.

ونقلت القناة عن مصادر سورية قولها "إن ترحينى أحد أبرز قيادات حزب الله الميدانيين فى سوريا وتحديدا فى فوج الهندسة فى ميليشيات الحزب"، مضيفة أنه يحمل لقب "السيد جابر"، وهو من بلدة (عبا) فى قضاء النبطية جنوب لبنان.

وكان ناشطون سوريون قد أكدوا فى وقت سابق مقتل القيادى نصر الله محمد فهدة قائد كتيبة "فرسان زينب" التابعة "لحزب الله"، فى هجوم تعرضت له المليشيا فى المحطة الثانية (تى تو) فى ريف دير الزور الشرقى من قبل تنظيم داعش، وأسفر الهجوم عن سيطرة التنظيم على المنطقة ومقتل جميع أعضاء كتيبة "فرسان زينب".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ناشطون: التحالف الدولى يقصف مواقع للجيش السورى فى دير الزور

التحالف الدولى يقصف مواقع لداعش بريف دير الزور الشرقى

سانا: الجيش السورى يعثر على ذخائر إسرائيلية الصنع بريف دير الزور

ناشطون: التحالف الدولى يشن غارات جوية على داعش فى دير الزور

حزب الله

تنظيم داعش

داعش

دير الزور

مقتل قيادى بحزب الله

سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة