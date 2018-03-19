مقتل قيادى بحزب الله فى هجوم لتنظيم داعش بدير الزور السورية

مقتل قيادى بحزب الله فى هجوم لتنظيم داعش بدير الزور السوريةالإثنين، 19 مارس 2018 08:54 ص
تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، بمقتل قيادى من حزب الله فى سوريا يدعى على حسن ترحينى فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على مواقعهم فى ريف دير الزور الشرقى بسوريا.
ونقلت القناة عن مصادر سورية قولها "إن ترحينى أحد أبرز قيادات حزب الله الميدانيين فى سوريا وتحديدا فى فوج الهندسة فى ميليشيات الحزب"، مضيفة أنه يحمل لقب "السيد جابر"، وهو من بلدة (عبا) فى قضاء النبطية جنوب لبنان.
وكان ناشطون سوريون قد أكدوا فى وقت سابق مقتل القيادى نصر الله محمد فهدة قائد كتيبة "فرسان زينب" التابعة "لحزب الله"، فى هجوم تعرضت له المليشيا فى المحطة الثانية (تى تو) فى ريف دير الزور الشرقى من قبل تنظيم داعش، وأسفر الهجوم عن سيطرة التنظيم على المنطقة ومقتل جميع أعضاء كتيبة "فرسان زينب".
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة