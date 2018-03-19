مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار غربى أفغانستان







كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى مقتل شخص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة فى إقليم هيرات الكائن غربى أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، عن جيلانى فرهات المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص بجروح، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون فى وقت سابق اليوم جراء انفجار دراجة نارية فى مدينة جلال آباد بإقليم نانجرهار شرقى أفغانستان.