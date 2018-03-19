مقتل إسرائيلى متأثرا بجروحه بعد تعرضه لعملية طعن فى القدس

مقتل إسرائيلى متأثرا بجروحه بعد تعرضه لعملية طعن فى القدسالإثنين، 19 مارس 2018 12:02 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى
(رويترز)
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قالت متحدثة باسم مستشفى، إن حارس أمن إسرائيليا توفى متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرضه للطعن على يد مهاجم يُشتبه بأنه فلسطينى فى مدينة القدس القديمةن الأحد.
وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص فى مكان الهجوم، وكان متحدث باسم خدمة ماجن دافيد أدوم الإسرائيلية للإسعاف قد قالت فى وقت سابق إن المصاب تعرض للطعن فى الجزء الأعلى من جسمه ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وقال ميكى روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة إن المصاب فى الثلاثينات من عمره ويعمل حارسا خاصا، وقال جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) إن المشتبه به يدعى عبد الرحمن بنى فضل (28 عاما) وهو أب فلسطينى لطفلين من قرية عقربا قرب نابلس فى الضفة الغربية المحتلة.
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