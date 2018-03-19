مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبدأون التحقيق فى هجوم سالزبرى







رويترز

قال مصدر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إن مفتشين من المنظمة وصلوا إلى بريطانيا لبدء تحقيق بشأن هجوم بغاز للأعصاب فى مدينة سالزبرى البريطانية فى الرابع من مارس.

وأضاف المصدر الدبلوماسى الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن بريطانيا كانت قد طلبت من المنظمة الدولية، ومقرها لاهاى، إجراء فحوص مستقلة لعينات فى معاملها.