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مفاتيح النجاح وأدوات الإستذكار..ندوة بالأسبوع الثقافى لصيدلة المنوفية

الإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
مفاتيح النجاح وأدوات الإستذكار..ندوة بالأسبوع الثقافى لصيدلة المنوفية ندوة مفاتيح النجاح وأدوات الإستذكار





المنوفية_ محمد فتحى
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نظمت كلية الصيدلة جامعة المنوفية ندوة بعنوان "مفاتيح النجاح وأدوات الاستذكار" وحاضر فيها الدكتور هيثم زينهم مدرس علوم لغوية بكلية الآداب.

جاء ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع الثقافى الأول لكلية الصيدلة جامعة المنوفية الذى يقام تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية.

وأشار الدكتور هيثم فى بداية الندوة إلى عدة محاور أهمها المذاكرة، الإمتحان، النجاح، التعلم وعن عمل الذاكرة والفرق بين المذاكرة العادية والمذاكرة المثالية ومفاتيح النجاح، كما أوضح كيفية المذاكرة وتمارين تقوية الذاكرة وتمارين التحصيل الكبير فى الوقت الصغير والامتحان عاداته السيئة والإيجابية.

كما أكد أن المنطق يساعد كثيرا على التذكر والتعرض للضغوط يساعد على النسيان وأن أفضل وقت للحفظ هو قبل النوم وقبل صلاة الفجر، وحذر من التكرار لأنه يختزل الذاكرة، وأضاف أن أنواع الذاكرة تشمل قصيرة الأمد وتمتد لساعات وأيام والمتوسطة وهى ذاكرة الوقائع والأحداث وطويلة المدى وتستمر لفترة طويلة وتقاوم تلف المخ.

 

 

 

 


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