مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن المهرجان الرابع للتمور بسيوة 2018







كتب – إسلام سعيد

وقعت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلة لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى مذكرة تفاهم بشأن تنظيم مهرجان التمور المصرية الرابع بسيوة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018 .

وأوضحت المهندسة حنان الحضرى، أن إقامة هذا المهرجان للعام الرابع على التوالى يأتى نتيجة للنجاح الهائل، الذى حققه المهرجان خلال دوراته الثلاثة السابقة منذ عام 2015، ورعاية رئيس الجمهورية للمهرجان فى دورتيه الثانية والثالثة، ودور المهرجان فى دعم قطاع التمور ليس فقط فى سيوة ولكن على مستوى الجمهورية، حيث ساهم المهرجان فى تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومى، ومنح سيوة شهادة الإرث الزراعى العالمىGIAHS ، ومنح 160 مزارع من سيوة مؤخرا شهادة الزراعة العضوية.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد بادرت إلى إصدار وتفعيل استراتيجية قومية للنهوض بقطاع التمور بمصر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث بدأ تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية بالمشروع الممول بمعرفة الفاو لتقديم الدعم الفنى على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور والجارى تنفيذه حاليًا بسيوة والوادى الجديد والواحات البحرية، إلى جانب قيام وزارة التجارة والصناعة بتأهيل 5 مصانع بسيوة وحصولهم على شهادة أيزو 22000 وشهادة حلال فضلًا عن تقديم الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا لإنشاء 4 مصانع جديدة للتمور بسيوة، و8 مصانع بمناطق أخرى إلى جانب مضاعفة القدرات التخزينية لتمور سيوة.

ولفتت الحضرى وفق بيان من وزارة التجارة والصناعة، إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى - مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يقوم حاليًا بتأهيل مصنع تمور الوادى الجديد الحكومى، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وإعداد عدد من دراسات الجدوى والدراسات الفنية لانشاء مصانع جديدة للتمور ، وتعظيم القيمة المضافة، والتوسع فى ادخال التمور فى الوجبات المدرسية، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل، فضلا عن دراسة إنشاء وتدعيم كيان يعنى بقطاع التمور بمصر.