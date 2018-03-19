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الإثنين، 19 مارس 2018 05:07 م
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مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام مقطورة بسيارة بمدينة كراتشى الباكستانية

الإثنين، 19 مارس 2018 04:20 م
مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام مقطورة بسيارة بمدينة كراتشى الباكستانية الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية





إسلام آباد (أ ش أ)
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لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب شخصان بعدما اصطدمت مقطورة بسيارة صباح اليوم الإثنين بمدينة كراتشى الباكستانية.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا فى الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب فى وقوعه.

وكانت حوادث السير شائعة الحدوث فى باكستان، وذلك بسبب تردى البنية التحتية للطرق والرعونة فى القيادة وعدم اتباع إرشادات الطرق.

 


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