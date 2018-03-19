مصرع تلميذ غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية والنيابة تصرح بالدفن الإثنين، 19 مارس 2018 10:38 ص
المنوفية - محمود شاكر
لقى تلميذ مصرعه غرقا بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .
وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى اخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من أهالى قرية النعناعية يؤكد غرق طفل بالرياح المنوفى دائرة المركز ووفاته .
على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم إنتشال جثة " ع . ر . م " 12 سنه، تلميذ، ومقيم دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود أية إصابات، وبسؤال والده 35 سنه، موظف ومقيم بذات الناحية قرر انه حال عودة نجله من المدرسة قام بالإستحمام بترعه النعناعية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية .
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، و أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3163 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .
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