video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع تلميذ غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية والنيابة تصرح بالدفن ‏

الإثنين، 19 مارس 2018 10:38 ص
مصرع تلميذ غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية والنيابة تصرح بالدفن ‏ طفل غريق - أرشيفية





‏المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

لقى تلميذ مصرعه غرقا بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى اخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من أهالى قرية النعناعية يؤكد غرق طفل بالرياح المنوفى دائرة المركز ‏ووفاته .

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم إنتشال جثة " ع . ر . م " 12 سنه، تلميذ، ومقيم ‏دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود أية  إصابات، وبسؤال والده 35 سنه، موظف ومقيم بذات الناحية قرر انه ‏حال عودة نجله من المدرسة قام بالإستحمام بترعه النعناعية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً ولم يتهم أحد ونفى ‏الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة ‏نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، و أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3163 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على ‏النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .‏


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طالب غرقا بترعة الباجورية فى المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

غرق تلميذ

النعناعية




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة