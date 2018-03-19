مصرع تلميذ غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية والنيابة تصرح بالدفن ‏







‏المنوفية - محمود شاكر

لقى تلميذ مصرعه غرقا بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى اخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من أهالى قرية النعناعية يؤكد غرق طفل بالرياح المنوفى دائرة المركز ‏ووفاته .

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم إنتشال جثة " ع . ر . م " 12 سنه، تلميذ، ومقيم ‏دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود أية إصابات، وبسؤال والده 35 سنه، موظف ومقيم بذات الناحية قرر انه ‏حال عودة نجله من المدرسة قام بالإستحمام بترعه النعناعية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً ولم يتهم أحد ونفى ‏الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة ‏نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، و أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3163 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على ‏النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .‏