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الإثنين، 19 مارس 2018 04:46 م
خالد صلاح
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مشارك بمؤتمر السياحة: الإسكندرية ليس بها أراضى لإقامة مشروعات سياحية

الإثنين، 19 مارس 2018 03:50 م
مشارك بمؤتمر السياحة: الإسكندرية ليس بها أراضى لإقامة مشروعات سياحية جانب من المؤتمر





الإسكندرية ميرفت رشاد و جاكلين منير
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أكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على أن مدينة الإسكندرية ليس بها أراضى تسمح لإقامة مشروعات سياحية فى الوقت الحالى نظرا إلى تكدس الشريط الساحلى للمدينة، والذى يتعذر معه إقامة مشروعات لجذب السياحة الأجنبية.

 

وأشار عبد العال، خلال جلسة فرص الاستثمار فى مجال السياحة بالإسكندرية، تحت عنوان: "مؤتمر السياحة.. المشكلة والحل"، إلى أن ميناء الإسكندرية غير مجهز لاستقبال السائحين أو الرحلات السريعة، مطالبا بضرورة البعد عن الأفكار التقليدية وخلق افكار خارج الصندوق للعمل على الجذب السياحى للمدينة، كاستغلال منطقة البرج ومحرم بك وطرح بهم اراضى للاستثمار السياحى، كما طالب محافظ الإسكندرية بدعم من الدولة اسوة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

وأوضح  عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن نقص حملات التوعية السياحية لدى المواطنين بأهمية القطاع السياحى وأثاره فى دعم الاقتصاد القومى، مضيفًا أن مواطنى الإسكندرية من أكثر المحافظات تقديرا للسائح نظرا لمرور عدد من الجنسيات عليها ولهذا لابد من إعادة رحلات اليوم الواحد للمدينة.

 


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