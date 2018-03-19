مشاركون بمؤتمر "السياحة" يطالبون بفتح استيراد الأتوبيسات السياحية







الإسكندرية ميرفت رشاد وجاكلين منير

طالب حسام الشاعر عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية السابق، الدولة بالسماح بفتح استيراد الاتوبيسات السياحية ولتكن لمده 3 سنوات حتى نستطيع مواجهة الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن نقص الطاقة الناقلة أزمة كبيرة تواجه عودة الحركة السياحية.

ولفت خلال جلسة النهضة السياحية بمؤتمر "السياحة .. المشكلة والحل"، إلى أن مشاكل التفتيش أيضا مشكلة أصبحت تواجه أصحاب المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن هناك 17 جهة تقوم بالتفتيش على الفنادق وخاصة المراكب السياحية وهو ما أثر على تسيير العمل وتضارب القرارات على الجهات المراقبة حيث أن الفنادق ببحيرة ناصر توقفت تماما عن الحركة.

وتابع الشاعر أن الحركة الوافدة تشهد تدفقا ملحوظا وهو ما اظهرته المشاركة فى بورصة برلين الدولية حيث تركت الدكتورة راتيا المشاط وزيرة السياحة انطباع جيد لدى منظمي الرحلات واستعادت ثقتهم في المقصد المصري مؤكدا ان الغردقة ومرسى علم لهم نصيب الأسد من الأعداد الوافدة .

وقال الشاعر ، إن الاتفاقية التي وقعتها وزيرة السياحة خلال مشاركتها فى بورصة برلين بالمانيا مع ووزراء السياحة بكلا من قبرص واليونان سوف تضع الإسكندرية على خريطة رحلات البحرية الدولية، مطالب المحافظة للاستعداد الجيد لاستقبال سائحي هذا النمط الهام ، التي قد يميز الاسكندرية عن غير من المقاصد السياحية ، فلابد من الشركات ان تسعى لتنظيم رحلات اليوم الواحد من جزر اليونان وقبرص لتحقيق اقصى استفاده من تلك الاتفاقية ،مطالبا محافظ الاسكندرية بالعمل مع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على التأشيرة للسائحين القادمين الى المحافظة عن طريق الرحلات البحرية .

واكد الشاعر ان الجودة والارتقاء بالخدمة اصبح من عوامل الجذب للسياح ، وكذا حالة المطارات المصرية لافتا إلى أن الإسكندرية تأثرت بالقاهرة بعد انحسار السياحة الثقافية، مما اثر بشكل كبير على سياحة اليوم الواحد بالإسكندرية فلابد من الربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لزيادة الأعداد داخل المحافظة .

قال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الأمن والأمان فى كافة ربوعها، مشيرا إلى أن غياب الأمن السنوات الماضية كان عائقا أمام عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر .

وأضاف " الببلاوى" خلال الجلسة الأولى النهضة السياحية بمؤتمر " السياحة ..المشكلة والحل" بحضور على المناسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومقرر الجلسة ، محمد يوسف و مريم جندى عضوا مجلس إدارة غرفة السياحة بالإسكندرية ، و عصام عزب ممثل شركة اير كايرو ،و مصطفى سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية ، و حسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا ، أن انحسار الأعداد السياحية خلال السنوات الماضية أدى لتدنى إيرادات القطاع الفندقى مما تسبب فى تسريح العمالة وتوقف أعمال التجديد و الصيانة بالفنادق، موضحا أن القطاع يواجه مشكلة فى نقص العمالة المدربة بعد هروبها للخارج.

وكشف أن هناك تحسن ملحوظ شهده المقصد السياحى المصرى خلال العام الماضى ، مما انعكس على استعادة الثقة فى السوق المصرى، لافتا إلى أن القطاع مر بـ 18 أزمة على مدار فترة عمله خلال السنوات الماضية، وتأثرت كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر ، ماعدا السوق العربى الذى حقق زيادة فى معدلات الحركة الوافدة منه.

وأكد الببلاوى أن السياحة فى الإسكندرية تشهد انتعاشة كبيرة ولكن يواجها نقص الطاقة الفندقية بكافة درجاتها النجومية ، التى لم تشهد زيادة خلال 10 سنوات ماضية عدا فندقين، مشيرا إلى أن أهمية إقامة عدد من المسارح والأماكن الترفيهية لجذب السياحة العربية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن نسب إشغالات الفنادق بالمحافظة تبلغ 80 % طوال العام ، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السياحيين لتشجيعهم على إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، لزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة.

ورد عن غياب عنصر الأمن بالإسكندرية قال " المحافظ " إن ما يقال عن غياب عنصر الأمن بالمحافظة، غير صحيح ، مشيرا إلى أن السائح فى الإسكندرية يخرج حتى 2 صباحا فى الشارع، ويشعر بالأمن والأمان خلال زيارته ولا توجد أى شكاوى تم استقبالها من السائحين بخصوص ذلك، لافتا إلى أن المحافظة تستضيف وفد فرنسى للاستعداد للمؤتمر الدولى للمتاحف المقرر عقده بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.